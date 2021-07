Vampire: The Masquerade – Swansong – Galeb-Trailer

NACON und Entwicklerstudio Big Bad Wolf werden das story-getriebenen RPG „Vampire: The Masquerade – Swansong“ nächstes Jahr für PC und Konsolen veröffentlichen. Im Zuge des NACON Connect 2021-Event wurde ein neuer Charakter-Trailer gezeigt.

Der Trailer dreht sich um Galeb, einer der drei spielbaren Charaktere des Spiels. Gerecht und wenig sentimental spielt der 300 Jahre alte Vampir Galeb eine zentrale Rolle in den Ereignissen, die sich auf die Camarilla auswirken, den Geheimbund, dem die meisten Vampire angehören.

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ Basis der 5. Edition von „Vampire: The Masquerade“ und erscheint 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Spieler schlüpfen in die Rolle von drei Vampiren, die zu verschiedenen Clans der Camarilla gehören, dem Geheimbund, dem die meisten Vampire angehören. Zwischen ihren miteinander verwobenen Geschichten muss der Spieler die verschiedenen Standpunkte seiner Charaktere konfrontieren, um die Fakten von der Fiktion zu entwirren.

Inmitten von Verschwörungen, Morden und Machtkämpfen gilt es den Clan zu schützen, die Wahrheit herausfinden und vor allem die Maskerade durchzusetzen, das Vampirgesetz, das die Existenz der Kreaturen der Nacht vor den Menschen verbergen soll.

Quelle: Pressemitteilung