Deathloop – 9-minütiges Gameplay-Video

Im Zuge des „State of Play“-Events von Sony, wurde ein Gameplay-Walkthrough-Video von „Deathloop“ gezeigt. Die Szenen stammen von der PlayStation 5-Version des Spiels, die im September zusammen mit der PC-Version erscheinen soll.

In dem First-Person-Actionspiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Colt, der bei seinem Versuch, den Timeloop zu brechen und so zu entkommen, auf mächtig Gegenwehr stößt. Im Gameplay-Video sieht man, wie er sich Aleksis „der Wolf“ Dorsey vorknöpft – eins der acht Ziele, die es auszuschalten gilt, bevor der Tag zu Ende ist und wieder von vorne beginnt.

Dem Spieler sollen mehrere Wege offen stehen ein Ziel zu erreichen und auszuschalten. Das Video bietet einen Einblick in eine der vielen Möglichkeiten, wie man dem egozentrischen Aleksis beikommen kann. Und gerade als Colt mehr oder weniger unversehrt davonkommt, taucht seine Widersacherin Julianna (gesteuert von einem Spieler oder der KI) auf und setzt seinem regen Treiben ein Ende, um den Timeloop zu schützen.

Bethesda und Entwicklerstudio Arkane Lyon veröffentlichen „Deathloop“ am 14. September 2021 für PC und PlayStation 5. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung