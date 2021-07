Dead Space – Remake angekündigt

Die “Dead Space”-Reihe erhält einen Neustart. Wie Electronic Arts am Abend verkündete, befindet sich ein Remake zum Sci-Fi-Horrospiel in der Mache. Die Entwicklung übernehmen die Motive Studios, die unter anderem für “Star Wars: Squadrons” verantwortlich sind.

Erstmals veröffentlicht wurde “Dead Space” im Jahre 2008. Der Nachfolger “Dead Space II” folgte rund drei Jahre später im Jahr 2011. Der letzte Titel der Reihe, “Dead Space 3”, wurde im Jahr 2013 veröffentlicht. Das Remake von “Dead Space” wird von der bekannten Frostbite-Engine angetrieben. Wie EA weiter mitteilte, erscheint das Spiel nur für die PS5, den Xbox Series-Konsolen und für den PC. Einen Release-Termin oder Zeitraum gibt es allerdings noch nicht.

Sicher ist, aber dass das Gameplay des Spiels verbessert wird. Jedoch möchte man gleichzeitig dem Original treu bleiben. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt erneut der Ingenieur Isaac Clarke und das Raumschiff “USG Ishimura”, wo die Kreaturen namens „Nekromorphs“ ihr Unwesen treiben und wo Isaac um das Überleben kämpft.

„Die Dead Space-Reihe hatte einen großen Einfluss auf das Survival-Horror-Genre, als sie vor 12 Jahren startete, und ich kam als Fan zu Motive, um speziell an diesem Spiel zu arbeiten,” sagt Phillippe Ducharme, Senior Producer von Dead Space. „Wir haben ein leidenschaftliches Team bei Motive, das dieses Remake als Liebeserklärung an die Reihe behandelt. Die Rückkehr zum Original und die Möglichkeit, es auf Next-Gen-Konsolen umzusetzen, haben alle im Team begeistert. Bei der Modernisierung des Spiels haben wir von Anfang an passionierte Fans kontaktiert und eingeladen, uns Feedback zu geben, damit wir genau das Dead Space-Spiel abliefern können, das sie sich wünschen und das auch neuen Spielenden gefallen wird.”

Ein erster Teaser-Trailer präsentiert euch das kommende Remake und das düstere Settings von “Dead Space”. Auch der Protagonist zeigt sich in einer kurzen Szene.

Quelle: EA