WRC 10 – Anniversary-Modus und Preorder-Bonus

Die Verantwortlichen von NACON und KT Racing Studio haben jetzt ein paar weitere Informationen über den Anniversary-Modus und den Vorbesteller-Bonus von „WRC 10“ veröffentlicht. Wer das Rennspiel für PC oder Konsolen vorbestellt, erhält Zugang zu einem zusätzlichen historischen Event – der Rally Sanremo: Colin McRae am Steuer des Subaru Impreza WRC im Jahr 1997.

Mit dem neu entworfenen Anniversary-Modus feiern die Entwickler von KT Racing nicht nur die 50. Saison der Meisterschaft 2022, sondern bieten Spielern auch weitere Inhalte, die viele herausragende Runden des Wettbewerbs nachzeichnen.

In den bedeutendsten Rallye-Ländern der WRC, darunter sechs Rallyes, die noch nie in der Videospielreihe zu sehen waren, wird es möglich sein, in der Rolle legendärer Fahrer die spektakulärsten Momente ihrer Karriere nachzuerleben – mit den Fahrzeugen und unter den Wetterbedingungen der damaligen Zeit.

Mit mehr als 22 Veranstaltungen würdigt „WRC 10“ die Karrieren zahlreicher Rallye-Stars wie Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi Mäkinen, Colin McRae, Ari Vatanen, Marcus Grönholm, Walter Röhrl und vielen Weiteren.

Mit „WRC 10“ erscheint am 2. September 2021 der neuste Teil der offiziellen Rennspielserie zur FIA World Rally Championship. Die Veröffentlichung erfolgt für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Eine Version für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Quelle: Pressemitteilung