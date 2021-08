Aragami 2 – Neuer Trailer stellt den Protagonisten vor

Entwickler Lince Works enthüllte am vergangenen Abend einen neuen Trailer zum kommenden Third-Person-Stealth Game “Aragami 2”. Der neue Trailer, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt, bringt euch nicht nur die Geschichte des Spiels näher, sondern stellt gleichzeitig den Protagonisten vor, der auf den Namen Kurai hört.

Kurai einer der letzten Elite-Krieger der Aragami-Familie. Die Aragami sind Opfer eines übernatürlichen Leidens, das den Körper zerfrisst und den Geist verschlingt. Sie kontrollieren die Schattenessenz – eine mystische Kraft, die die Fähigkeit gewährt, die Schatten zu kontrollieren. Mit Hilfe dieser Kraft erfüllen die Aragami ihre Quests – Aufträge, die im gesamten Tal ausgeführt werden, um das Überleben des Dorfes zu sichern und die durch die Invasoren Armeen versklavten Aragami zu befreien.

“Aragami” wurde erstmals am 4. Oktober 2016 veröffentlicht. Der Nachfolger erscheint am 17. September 2021 für PC, Xbox Series S/X, PS5, Xbox One und PS4. Des Weiteren wird “Aragami 2” Teil des Game Pass von Microsoft.

Quelle: Pressemitteilung