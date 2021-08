Diablo II – Details zur Open-Beta bekannt

Bereits im Juni verkündete Blizzard Entertainment, dass es in der zweiten Jahreshälfte eine Open-Beta für “Diablo II: Resurrected” geben wird. Das Unternehmen gab heute bekannt, wann die Beta stattfinden wird und welchen Umfang sie bietet.

Das Early Access-Wochenende beginnt bereits am 13. August 2021. Die Spieler unter euch, welche sich die “Diablo II: Resurrected” oder die “Diablo Prime Evil Collection” für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 oder Playstation 4 vorbestellt haben, erhalten erst einmal exklusiv den Zugang zur Beta. Die Server öffnen sich laut Blizzard Entertainment um 19 Uhr. Alle anderen Spieler, die sich für die Beta interessieren, können am 20. August 2021 loslegen.

Die Beta zu “Diablo II” umfasst die ersten beiden Akte des Spiels. Eine Stufenbegrenzung wird es laut Blizzard jedoch nicht geben, Das bedeutet, dass alle Teilnehmer nach Belieben aufsteigen und bis zum Ende der offenen Beta mit verschiedenen Builds und Charakteren experimentieren können.

Beide Phasen der offenen Beta enthalten zwei zusätzliche spielbare Klassen. Der Paladin und der Druide sind neben dem Barbaren, der Amazone und der Zauberin jetzt ebenfalls spielbar. Außerdem können bei der Open-Beta bis zu acht Spieler online gemeinsam oder im PVP-Modus gegeneinander antreten.

Die Startzeiten in der Übersicht:

Das Frühzugangswochenende läuft vom 13. August 19:00 Uhr bis zum 17. August um 19:00 Uhr

Das Wochenende der offenen Beta läuft vom 20. August bis zum 23. August um 19:00 Uhr

Quelle: Pressemitteilung