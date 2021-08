Pathfinder: Wrath of the Righteous – Release-Termin für Konsolen

Während die PC-Version des CRPG „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ nächsten Monat erscheint, sollte die Xbox- und PlayStation-Version noch vor dem Jahresende erscheinen. Mit der Bekanntgabe des Release-Termin haben META Publishing und Entwicklerstudio Owlcat Games die Konsolen-Version in das kommende Jahr verschoben. So erscheint das Spiel am 1. März 2022 auf PlayStation 4 und Xbox One. Am besagten Tag wird Prime Matter auch eine Box-Version für Konsolen auf den Markt bringen.

Neben dieser Bekanntgabe erschien auch ein neuer Trailer, der neue Details zum Kreuzzugs-Modus, sowie zum Kampf auf dem Reittier und taktischen Kampf-Mechaniken zeigt. Das Kreuzzugs-Feature erlaubt es den Spielern, ihren General zu wählen, die Größere ihrer Armee zu ändern und die Weltkarte zu erkunden.

Der Modus zeigt zudem an, wie viele Bewegungspunkte noch verfügbar sind, wie die Kampfmoral ist und wie stark die Armee und die Gegner sind. Tierische Begleiter sind sehr nützlich, denn sie können für den berittenen Kampf genutzt werden, haben ihre eigenen Verbesserungs-Systeme und verschiedenen Anpassungsstufen.

“Pathfinder: Wrath of the Righteous“ erscheint am 2. September 2021 für PC. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Mehr über “Pathfinder” findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung