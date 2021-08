NBA 2K22 – Informationen zu den Seasons

In „NBA 2K22“ wird es auch Seasons geben, die erstmals für mehrere Spielmodi verfügbar sein werden. Spieler können sich in der City (Next Gen-Version des Spiels), im Viertel und darüber hinaus hochleveln und mit jedem neuen Season-Level kostenlose Belohnungen erhalten.

Außerdem umfassen die Seasons von „NBA 2K22“ jetzt die Modi Meine KARRIERE, MyTEAM und The W Online (Next Gen-Version des Spiels). Hinzu können die Spieler:

in den alle sechs Wochen erscheinenden Seasons auf neue Inhalte zugreifen und einfach nur für das Spielen Gratis-Belohnungen verdienen.

an den so genannten “First Fridays” neue Musik entdecken. An jedem Freitag einer Season wird der Soundtrack um neue Titel ergänzt. Darüber hinaus gibt es durch neue Partnerschaften mit renommierten Musiklabels – Columbia Records, Def Jam Recordings, Low Profile/Casual Records, Ninja Tune und Warner Records – Stücke von aufstrebenden Künstlern und weltbekannten Musikern zu hören.

als Mein SPIELER in The W Online (Next Gen-Version des Spiels) antreten und dabei mit neuen Belohnungen der Season glänzen, darunter Bekleidungs-Bundles, Abzeichen, Nagellack und mehr. Die Belohnungen werden zu Beginn jeder Season aktualisiert.

In Season 1 von „NBA 2K22“ können die Spieler auf neue Arten die City und das Viertel erkunden und sich auf Newcomer-Songs sowie bekannte Hits, neue Bekleidungs-Drops und mehr freuen. Weitere Details zu den Seasons von NBA 2K22 gibt es auch im aktuellen Courtside Report (siehe hier).

2K veröffentlicht „NBA 2K22“ am 10. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung