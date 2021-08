WWE 2K22 – Veröffentlichung soll im März 2022 erfolgen

Im April 2021 kündigten 2K und das Entwicklerstudio Visual Concepts „WWE 2K22“ an. Im Rahmen der Übertragung des WWE SummerSlam 2021 am 21. August gewährten die Verantwortlichen erste Einblicke in den neusten Teil der Wrestling-Videospielreihe. Hinzu wurde bekannt gegeben, dass der Release des Spiels im März 2022 erfolgt. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Neben dieser Bekanntgabe gab es auch ein neuer Trailer mit Gameplay-Szenen von WWE-Superstar Rey Mysterio sowie einen Vorgeschmack auf Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet und Kane.

„WWE 2K22“ erscheint mit neuer Steuerung, Grafik und einer überarbeiteten Engine. Während der Entwicklung des Spiels haben 85 % der im Spiel vertretenen Wrestler ihre Gesichter scannen lassen, um die aktualisierten Modelle noch lebensechter erscheinen zu lassen. Dabei wurden auch mehr als 3.400 neue Animationen aufgenommen. Eine umfassende Enthüllung des Spiels soll im Januar 2022 folgen.

Quelle: Pressemitteilung