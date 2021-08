Collection of SaGa Final Fantasy Legend erscheint für den PC

Die Sammlung “Collection of SaGa Final Fantasy Legend” umfasst die drei Spiele “The Final Fantasy Legend”, “Final Fantasy Legend 2” und “Final Fantasy Legend 3”. Diese klassischen 8-Bit-Spiele, die von Akitoshi Kawazu entwickelt und erstmals 1989 für den Game Boy in Japan veröffentlicht wurden, kehrten im vergangenen Dezember für die Nintendo Switch zurück.

Wie Square Enix nun mitteilte, dürfen schon bald die PC-Spieler die drei Klassiker spielen, da “Collection of SaGa Final Fantasy Legend” im Oktober über Valves Distributionsplattform Steam vertrieben wird. Auch für mobile Endgeräte wird die Sammlung erscheinen. Folgende Verbesserungen erhalten die drei Spiele:

Geschwindigkeitssteigerung der Charaktere

Einstellbare Bildschirmvergrößerung

Neue Erinnerungsmusik und Illustrationen

4K-kompatibler Modus (nur für Steam)

Einfaches Einhandspiel (nur für Mobilgeräte)

“Collection of SaGa Final Fantasy Legend” erscheint am 21. Oktober 2021 für den PC. Die Mobile-Version geht bereits am 22. September 2021 an den Start.

Quelle: Pressemitteilung