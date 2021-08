The Last Oricru – gamescom 2021-Trailer

Derzeit befindet sich das Koop-Action-RPG „The Last Oricru“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X in der Entwicklung. Im Zuge der gamescom 2021 präsentierten Prime Matter und das Entwicklerstudio GoldKnights einen neuen Trailer.

In dem Action-RPG begibt ihr euch in den blutigen Bürgerkrieg um die Vorherrschaft auf Wardenia. Ihr könnt allein oder im Koop-Modus nach Wardenia reisen und die Kombination aus Story-Entscheidungen und fähigkeitenbasierten Kampfsystem erleben, sowohl im 1-gegen-1-Kampf als auch in Massenschlachten gegen mehrere Feinde beinhaltet.

Der Koop-Modus startet nach dem Tutorial. Ein Hop-in/Hop-out-System ermöglicht es einem zweiten Spieler, jederzeit in die Action einzusteigen und genauso einfach wieder auszusteigen. Das Koop-System bietet eine weitere integrale Ebene des Spiels und ermöglicht spezielle Kettenreaktionen mit einem Koop-Partner, neue Wege und Rätsel, die angegangen werden können, und sogar spezielle Boss-Fallen, die alleine nicht aktiviert werden könnten.

„The Last Oricru“ soll 2022 für die genannten Plattformen erscheinen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung