Tormented Souls – Launch-Trailer zum Release auf PC und PS5

Kurz vor dem Wochenende feierten PQube, Dual Effect und Abstract Digital Works den Release ihres Horror-Spiels „Tormented Souls“ mit einem neuen Trailer. Das Spiel ist ab sofort für die PlayStation 5 und PC (Steam) für 19,99 Euro (UVP) im digitalen Markt erhältlich. Die PlayStation 5-Version gibt es auch als Box-Version (34,99 Euro UVP). „Tormented Souls“ wird derzeit auch für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie Xbox One und Xbox Series X/S entwickelt. Bislang gibt es aber noch keinen Release-Termin für diese Versionen.

In der Geschichte des Spiels macht sich die Protagonistin Caroline Walker in Winterlake auf die Suche nach verschwundenen Zwillingsmädchen. Kaum im verlassenen Herrenhaus angekommen, das zu einer medizinischen Einrichtung umgebaut wurde, wird sie niedergeschlagen.

Mitten in der Nacht und angeschlossen an ein altes medizinisches Gerät wacht sie auf, nackt und allein. Auf ihrem Weg nach draußen lauern die früheren Patienten der Klinik: Furchterregende Grausamkeiten, die an Rollstühle gefesselt sind, abscheuliche und ausgeweidete Kriecher, die durch die leeren Flure streifen und andere, gruslige Gestalten.

Dabei sind diese Wesen nicht die einzigen Bedrohungen: Schon zu Beginn ihrer Suche wird Caroline gewarnt, sich nicht von den Schatten umschlingen zu lassen. Zudem ist in Winterlake nichts wie es scheint: Spiegel sind ein Tor zu einem fremden Ort und einer anderen Zeit. Das scheinbar Alltägliche bekommt neue Perspektiven und die Realität selbst wird manipuliert.

Angelehnt an die Klassiker des Survival-Horror-Genres wie „Resident Evil“ und „Silent Hill“ erwarten die Spieler in Winterlake feste Kamerawinkel. Mit gesammelten Ressourcen verteidigen sich die Spieler gegen die Grauen in der Klinik und helfen dabei, neuen Waffen zu kreieren, um Caroline in Sicherheit zu bringen. Um Voranzukommen, warten Rätsel auf die Spieler, deren Lösung nicht immer auf der Hand liegt. Durch Kombinieren von Gegenständen und aufmerksames Beobachten der Umgebung ergeben sich Lösungen für die zahlreichen und ungewöhnlichen Rätsel.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Dort steht auch eine Demo-Version zum Download bereit.

Quelle: Pressemitteilung