Pathfinder: Wrath of the Righteous – Launch-Trailer

Am Donnerstag werden Prime Matter und Entwicklerstudio Owlcat Games das CRPG „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ für PC veröffentlichen. Eine PlayStation 4- und Xbox One-Edition folgt am 1. März 2022. Zum Anlass der nahenden Veröffentlichung haben die Team die gamescom 2021 genutzt, um den Launch-Trailer zu präsentieren. Wie immer findet ihr den Trailer unter diesen Zeilen.

„Pathfinder: Wrath of the Righteous“ ist die Fortsetzung von „Pathfinder: Kingmaker“, welches sich über eine Million Mal verkauft hat. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Abenteuer-Pfad des Tabletop-RPGs von Paizo. Es erweitert die „Pathfinder“-Welt und wirft Spieler in einen Kreuzzug zwischen Sterblichen und Dämonen. Sie können den Konflikt beeinflussen und sich zwischen verschiedenen Mythischen Pfaden entscheiden, die ihnen jeweils einzigartigen Einfluss auf den Schlachtverlauf gewähren.

Quelle: Pressemitteilung