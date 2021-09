Far Cry 6 – Neues Video liefert Überblick über die Inhalte

Mit einem sogenannten „Deep Dive“-Video liefert Ubisoft Einblicke in die Geschichte und Welt von „Far Cry 6“. Spieler verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, treffen Spieler auf diverse Gruppierungen, Fraktionen und Regionen, die allesamt Abenteuer beherbergen.

Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen.

Der Open-Word-First-Person-Shooter erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Amazon Luna und PC (exklusiv im EGS und Ubisoft Store) sowie Ubisoft+. Fans, die “Far Cry 6” auf Xbox One und PlayStation 4 erworben haben, können das Spiel kostenfrei auf die Version für die Folgegeneration, Xbox Series X/S und PlayStation 5 übertragen.

Quelle: Pressemitteilung