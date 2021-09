The Riftbreaker – Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Das Action-RPG „The Riftbreaker“ aus dem Hause EXOR Studios hat jetzt den offiziellen Release-Termin erhalten. Ab dem 14. Oktober 2021 könnt ihr euch auf Xbox Series X/S (auch Xbox Game Pass), PlayStation 5 und PC (PC, GOG und EGS) in die Sci-Fi-Welt begeben und euch gegen lauter feindliche Kreaturen behaupten.

In “The Riftbreaker” schlüpft ihr in die Rolle von Captain Ashley S. Nowak, die auch als „Riftbreaker“ bekannt ist. Sie begibt sich auf eine Reise durch ein Portal nach Galatea 37, einem weit entfernten Planeten in den Außenregionen der Milchstraße, mit dem Ziel, eine Basis zu errichten, die die Rückreise zur Erde und weiteres Kolonisieren ermöglicht. Ihre Ankunft auf dem Planeten bleibt jedoch nicht unentdeckt. Feindliche Kreaturen wollen die Basis und Ashley vernichten.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Des Weiteren ist das Action-RPG bereits auf Steam zu finden: KLICK!

Quelle: Twitter (siehe hier)