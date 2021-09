Saint Kotar – Release-Termin für PC ermittelt

„Saint Kotar“ ist ein psychologisches Point & Click Horror-Detektivabenteuer, das bereits nächsten Monat für PC via EGS, Steam und GOG erhältlich sein wird. Entwicklerstudio Red Martyr Entertainment veröffentlicht das Spiel zusammen mit SOEDESCO am 28. Oktober 2021.

In „Saint Kotar“ erwarten euch verzweigte Handlungsstränge und mehrere Enden, die durch eure Handlungen und Entscheidungen beeinflusst werden. In den Rollen der beiden gottesfürchtigen Männer Benedek und Nikolay begibt ihr euch auf die Suche nach einer vermissten Frau. Das Ganze spielt in einer ländlichen Stadt, die von makabren Morden und seltsamen Phänomenen geplagt wird, die angeblich mit okkulten Ritualen der Teufelsanbetung und Hexerei zusammenhängen.

Hier findet ihr „Saint Kotar" auf Steam und GOG.

