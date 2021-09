Forspoken – Release im Frühjahr 2022, Story-Trailer

Square Enix veröffentlichte im Rahmen des “PlayStation Showcase” einen neuen Trailer zum kommenden Spiel “Forspoken”. Der neue Trailer geht auf die Geschichte des Spiels ein. Des Weiteren gab das Unternehmen bekannt, dass der Titel im kommenden Frühjahr das Licht der Welt erblicken wird. Einen konkreten Release Termin nannte Square Enix jedoch noch nicht.

Frey Holland, auf mysteriöse Weise aus New York City forttransportiert, ist mit einem magischen, sprechenden Armband am Handgelenk in dem wunderschönen und doch grausamen Land Athia gefangen. „Reif“, ihr neuer, zynischer Begleiter, hilft Frey auf der Reise durch die weitläufigen Landschaften Athias. Auf ihrer Suche nach einem Weg nach Hause wird Frey gegen monströse Kreaturen kämpfen, sich den mächtigen Tantas stellen und Geheimnisse aufdecken, die etwas ganz Anderes im Inneren erwecken.

“Forspoken” erscheint für den PC und für die PlayStation 5.

Quelle: Square Enix / Sony