Hot Wheels Unleashed – Customization-Trailer

Im Arcade-Racer „Hot Wheels Unleashed“ werden Spieler diverse Möglichkeiten zur Anpassung der Fahrzeuge haben. Mit dem Livery-Editor lassen sich nicht nur die Farben und Formen der Hot-Wheels-Originale verändern, sondern auch bei den Real-Manufactured-Autos. Natürlich lassen sich die eigenen Kreationen auch mit der Community teilen.

Die Umgebungen sind ebenfalls bereit sich dem Rennen anzuschließen. Der Keller ist ein vollständig anpassbarer Raum, der sich mit Möbel und Accessoires personalisieren lässt. Übrigens, es können im Keller auch Strecken gebaut werden. Jeder, der auf dieser Strecke fährt, sieht entsprechend die Anpassungen im Untergeschoss. Der Bau einer herausfordernden Strecke durch das Wohnzimmer, die Küche und den Billardtisch ist eine weitere Möglichkeit, ein eigenes Erlebnis in „Hot Wheels Unleashed“ zu erschaffen.

Mattel und Milestone veröffentlichten das Rennspiel am am 30. September 2021 für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam und EGS). Die offizielle Homepage des Rennspiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung