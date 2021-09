Lost in Random – Launch-Trailer zum heutigen Release

Das Einzelspieler-Action-Adventure „Lost in Random“ wird heute von Electronic Arts und Entwicklerstudio Zoink Games für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC (Origin und Steam) veröffentlicht. In dem Spiel erwartet euch eine düstere und skurrile Welt, in der jedes Ereignis und jede Entscheidung durch einen Würfelwurf entschieden werden. Damit kämpft ihr in diesem Reich des Zufalls in einer unvorhersehbaren, sich ständig verändernden Welt um Erfolg und Ehre.

„Das Gefühl der Ungewissheit war für uns der ideale Ausgangspunkt für Lost in Random, und nicht etwa ein bestimmter Spielmechanismus“, so Olov Redmalm, Game Director und Lead Writer bei Zoink Games. „Das übergreifende Thema des Zufalls half uns bei der kreativen Gestaltung jedes Aspekts des Spiels. Jedes einzelne Element passt auf seine eigene Weise in diese traumhafte Welt und bereichert so das gesamte Erlebnis. Wir haben scharfsinnige Dialoge, Mystery-Elemente und eine emotionale Geschichte ganz neu miteinander kombiniert. Wir freuen uns sehr darauf, dass sich die Spielenden in Lost in Random der Angst vor dem Zufall stellen können und erleben, wie diese Erfahrung ihre Sicht auf das Leben verändert. Das alles konnten wir in der mutigen Even abbilden.“

Die Geschichte des Action-Adventures dreht sich im die Schwestern Even und Odd, die der bösen Königin und ihrem dunklen Würfel hilflos ausgeliefert sind. An Odds zwölftem Geburtstag werden die Schwestern getrennt, doch gemeinsam mit ihrem Begleiter Dicey reist Even durch die sechs Reiche von Random, um ihre Schwester aus den Fängen der Königin zu befreien.

Dicey und Even treten dabei in Würfelschlachten und brettspielartigen Arenen gegen die Schergen der Königin an. In der Mischung aus Echtzeit-Action und dem Spiel mit der Zeit gilt es die eigenen Strategien spontan anzupassen. Hinzu können Karten gesammelt werden, um ein mächtiges Kartendeck mit den unterschiedlichsten Kampffähigkeiten zusammenzustellen.

Quelle: Pressemitteilung