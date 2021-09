Tales of Arise – Launch-Trailer erschienen

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht heute das J-RPG „Tales of Arise“. Der neuste Teil des „Tales of“-Franchises ist für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Die Veröffentlichung wird von einem neuen Trailer begleitet, den ihr weiter unten vorfindet.

„Tales of Arise“ spielt in einem Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beinhaltet. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Für die Menschen in Dahna wurden Legenden und Sagen über Rena und seine Bewohner seit unzähligen Generationen überliefert, die im Laufe der Zeit zu Tatsachen wurden und für die Menschen in Dahna eine grausame Realität verbergen.

Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Als schlüpft ihr in die Rolle von Alphen und Shionne, die sich zusammenschließen, um Dahna von der Herrschaft von Rena zu befreien. Auf ihrer Reise treffen sie auf die farbenfrohen Charaktere Rinwell, Law, Kisara und Dohalim. Sie bringe alle ihre eigenen Motive, Geschichten und Kampffähigkeiten in die Gruppe.

Weitere Informationen über das JRPG findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung