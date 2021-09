Industria – Release-Termin des Shooters für PC

Nach Angaben von Headup Games und Entwickler Bleakmill ist „Industria“ ein surrealer und story-getriebener First-Person-Shooter. Das Spiel soll bereits am 30. September 2021 für PC erscheinen. Der Vertrieb erfolgt via Steam, GOG und EGS. Dort ist das Spiel für 19,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Geschichte des Spiels spielt 1989 am Abend des Mauerfalls in Berlin. In der Rolle der Wissenschaftlerin Nora begibt man sich auf die Suche nach einem verschwundenen Arbeitskollegen, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Noch während die Checkpoints in Ost-Berlin von Menschenmassen überrannt werden, löst sich Nora aus dieser Welt, hinein in unbekannte Zeitschichten (parallele Realität) und hinein in ein unbekanntes Schicksal.

„Industria“ ist von Shootern der 2000er inspiriert und soll etwa vier Stunden Spielzeit bieten. Bewaffnet mit vier Schusswaffen und einer Nahkampfwaffe begibt ihr euch in diese fremde Welt, wo die Architektur Ost-Berlins mit seltsamen technologischen Apparaten und futuristischen Robotern verschmilzt.

Quelle: Pressemitteilung