Jagged Alliance 3 – Trailer zur Ankündigung

Vor kurzem kündigten THQ Nordic und Entwicklerstudio Haemimont Games das rundenbasierte Taktikspiel „Jagged Alliance 3“ an. In dem Titel, der sich für PC in Entwicklung befindet, übernehmen Spieler das Kommando über eine Söldner-Armee im fiktionalen Staat Grand Chien. Ein Land, das durch die Machtübernahme einer paramilitärischen Organisationen namens “Die Legion” ins Chaos gestürzt wurde. Dank eines Koop-Multiplayer-Modus wird man Grand Chein gemeinsam mit einem weiteren Spieler befreien können.

„Jagged Alliance 3“ soll taktisch anspruchsvolle, rundenbasierte Kämpfe mit der Erkundung einer großen Spielwelt und Strategie-Elementen kombinieren. Hinzu sollen RPG-Elemente kommen. So werden Söldner spezielle Eigenschaften haben, durch Erfahrungsgewinn aufleveln, man wird “looten” und sein Waffenarsenal dem eigenen Geschmack anpassen können.

Die Webseite von „Jagged Alliance 3“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung