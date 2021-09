Inscryption – Release im Oktober, Demo veröffentlicht

Das düstere Deck-Building-Roguelike namens “Inscryption” hat einen Release-Termin erhalten. Dies gaben Publisher Devolver Digital und der Entwickler Daniel Mullins (Pony Island, The Hex) bekannt. So erscheint das Spiel am 19. Oktober 2021 für den PC.

Wer das Kartenspiel jedoch vor der Veröffentlichung testen möchte, der kann sich ab sofort eine Demo-Version über Valves Distributionsplattform Steam herunterladen. Hierbei handelt es sich laut Devolver Digital um eine Teaser-Demo.

“Inscryption” ist eine düstere und verstörende kartenbasierte Odyssee, die Deckbuilding-Roguelike, Rätsel im Stil eines Escape-Rooms und psychologischen Horror vermischt. Im Spiel seid ihr der Gnade eines sadistischen Fremden ausgeliefert, der nur als Leshy bekannt ist . Es gilt ein Geheimnis zu lüften, das hinter den Wänden der Hütte liegt.

Quelle: Pressemitteilung