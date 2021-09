Back 4 Blood – Launch-Trailer des Koop-Shooters

Bis zum Release von „Back 4 Blood“ am 12. Oktober 2021 ist es noch etwas hin, doch das hält Warner Bros. Games und Entwickler Turtle Rock Studios nicht davon ab, uns jetzt schon den Launch-Trailer zu präsentieren. Der First-Person-Koop-Shooter erscheint am besagten Termin für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Der “Back 4 Blood”-Trailer folgt der Zombiejäger-Crew der Cleaners, die sich gegen die infizierten, unerbittlichen Horden der Ridden zur Wehr setzen, um die Welt für die Menschheit zurückzuerobern. Zusätzlich zu der kooperativen Kampagne zeigt der Trailer auch den PvP (Spieler gegen Spieler) Schwarmmodus, in dem Teams zwischen Cleaners und Infizierten wechseln können, um sich direkt miteinander zu messen.

Weitere Informationen über findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung