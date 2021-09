Rogue Lords – Launch-Trailer des Roguelike-Spiels

Die PC-Version des rundenbasierten Rogue-Like-RPGs „Rogue Lords“ wird heute auf Steam und EGS erscheinen. Die Konsolen-Version (Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4) soll Anfang 2022 folgen. Zum Release der PC-Version präsentierten NACON, Cyanide und Leikir Studio einen neuen Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

„Rogue Lords“ führt in eine düstere Welt, die vom Neuengland des 18. Jahrhunderts und den Hexenprozessen von Salem inspiriert ist. Die Teufel sind in die Welt der Menschen zurückgekehrt, um sich an den Dämonenjägern zu rächen, die ihnen vor einem Jahrzehnt eine schwere Niederlage zugefügt haben.

Als Spieler wird man die Rolle eines Teufels übernehmen, der, nach einer furchtbaren Niederlage geschwächt, seine Macht wiederherstellen will. Sein Ziel ist es, die Bosheit erneut in einer Welt zu verbreiten, die durch seine Abwesenheit aus dem Gleichgewicht geraten ist. Um das zu erreichen, führt er eine Mannschaft illustrer Diener des Bösen wie Bloody Mary, Dracula, die White Lady und Baron Samedi an.

Für jeden Lauf wird ein Team aus drei Jüngern zusammengestellt, die über eine 3D-Karte durchs Spiel geführt werden, auf der Ereignisse gewählt werden, die ausgelöst werden sollen. Dazu gehören:

Rundenbasierte Kämpfe, in denen die Jünger den Dämonenjägern und der Sanctua Lumen gegenüberstehen

Interaktive Ereignisse, bei denen die beste Methode gewählt werden muss, um den Sterblichen gute Gründe zu geben, die Jünger des Bösen zu fürchten

Begegnungen mit dem Sensenmann, der gesammelte Seelen gegen neue Relikte und Fähigkeiten eintauscht

Hier findet ihr “Rogue Lords” auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung