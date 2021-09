Toy Soldiers HD – Release erneut verschoben

Wie Publisher Accelerate Games und Entwickler Signal Studios jetzt mitteilten, wird „Toy Soldiers HD“ heute nicht erscheinen. Die Veröffentlichung für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 wurde auf den 21. Oktober 2021 verschoben.

Der neue Release-Termin basiert auf einem Problem mit der Ansicht des Leaderboards und einigen anderen kleineren Fixes, welche die Entwickler noch einmal angehen wollen. Statt die unterschiedlichen Versionen an verschiedenen Daten zu veröffentlichen, strebt das Team einen gleichzeitigen Launch auf allen Plattformen an. Das Leaderboard wird gerade repariert und sie sind sich sicher, dass am 21. Oktober alle Versionen erscheinen können.

„Toy Soldiers HD“ ist ein rundum verbesserter und aufpolierter Militär-Shooter und Strategie-Titel, der auf allen Plattformen spielbar ist. Das Spiel erscheint auf Xbox One (spielbar auch auf Series X/S) und PC (Steam). Zum ersten Mal ist ein „Toy Soldiers“-Spiel außerdem für PlayStation 4 (auch spielbar auf der PS5) und Nintendo Switch erhältlich.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung