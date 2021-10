ITORAH – Teaser-Trailer und Demo-Version

Erst im Juni 2021 kündigten Assemble Entertainment und Entwicklerstudio Grimbart Tales den 2.5D-Action-Plattformer „ITORAH“ für PC an. Im Rahmen der heute startenden Steam Next Fest steht ab 19 Uhr eine spielbare Demo-Version bereit. Dort enthalten sind bisher nicht gezeigt Areale und Dungeons sowie ein Boss-Kampf.

„ITORAH“ ist das erste Werk von Grimbart Tales und wurde von klassischen Platformer-Titeln inspiriert. Ein liebenswertes Ensemble an Charakteren, ein großes Übel, das ein farbenfrohes Fantasieland bedroht und natürlich zunehmend schwierigere Platforming-Elemente sind nur einige der Genre-Merkmale.

In der Geschichte des Spiels wird das blühende Land Nahucan von einer tödlichen und mysteriösen Plage bedroht! Es liegt an der namensgebenden Protagonistin – die der letzte verbliebene Mensch zu sein scheint – sich ihren Weg durch fantasievolle Landschaften zu bahnen, um herauszufinden, was mit ihrer Spezies passiert ist. Gleichzeitig muss sie Nahucan vor einem bevorstehenden Unheil bewahren und sich allerlei Gefahren in dem ungezähmten Land stellen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung