Bloober Team teasert neues Spiel im „Layers of Fear“-Universum an

Nachdem die Entwickler von Bloober Team dieses Jahr das Horror-Spiel „The Medium“ veröffentlichten (siehe hier), kehren die Entwickler zurück zum „Layers of Fear“-Universum. Der neue Titel siedelt sich im psychologischen Horror-Genre an und wird mit der neuen Unreal Engine 5 entwickelt. Bis auf den Teaser-Trailer gibt es noch keine Informationen. Zusätzlich arbeitet das Entwicklerstudio an zwei AAA-Spielen, deren Ankündigung noch aussteht.

Der erste „Layers of Fear“-Titel erschien 2016 und war auch ein Horror-Spiel. Es drehte sich um einen verrückten Maler, der versucht sein Meisterwerk zu schaffen. Während des Spielens deckte man die dunkle Vergangenheit des Malers auf. Das Ganze spielte in einem sich stätig verändernden Haus. „Layers of Fear 2“ folgte 2019. Weitere Informationen zu den beiden Spielen findet ihr hier bei uns: KLICK!

