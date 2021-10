Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers – Neuer Trailer

Der neuste Trailer zu „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ (eng.: Project Zero: Maiden of Black Water) wirft einen umfangreicheren Blick auf das Gameplay der Neuauflage des Wii U-Spiels. Gleichzeitig gibt es weiteren Eindrücke von den mysteriösen Phänomenen auf dem Berg Hikami.

„Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ erscheint am 28. Oktober 2021 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Vorbesteller erhalten zwei Accessoires im Halloween-Design (Witch Hat und Camera Obscura Hat).

Die neue Version des Spiels erscheint nur digital und bietet ein Fotomodus sowie neue Kostüme und Accessoires für die Protagonistinnen. Ein paar weiteren Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung