Call of Duty: Vanguard – Die Zombies sind los

Ein „Call of Duty“-Spiel ohne den bekannten Zombie-Modus ist seit dem ersten Auftreten der wandelnden Leichen in „World at War“ eigentlich undenkbar. Auch in „Call of Duty: Vanguard“ dürft ihr euch einer Armee von Untoten entgegenstellen. Was euch erwartet, seht ihr in einem neuen Trailer, den Activision am heutigen Tage veröffentlichte.

Der Zombie-Modus von „Call of Duty: Vanguard“ wird unter der Leitung der Treyarch Studios entwickelt. Der kooperative Modus setzt die Geschichte des Dunkeläthers fort und verflechtet sie laut Activision noch weiter, um eine tiefgreifende Storyline zu erschaffen.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC (Battle.net) erscheinen. Mit an Bord sind eine Einzelspieler-Kampagne, ein Mehrspieler-Modus und der Zombie-Modus.

Quelle: Activision