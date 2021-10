Riders Republic – Trial Week startet in der nächsten Woche

Der kommende Multiplayer-Spielplatz für Outdoor-Sportarten namens „Riders Republic“, aus dem Hause Ubisoft, erhält eine begrenzte Trial Week, die bereits in der nächsten Woche auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation 5, Stadia und im Epic Game Store sowie Ubisoft Connect PC stattfinden wird.

Während der zeitlich begrenzten Trial Week in „Riders Republic“ könnt ihr das Spiel bereits vor dem Launch am 28. Oktober anspielen. Ubisoft gibt euch ganze vier Stunden dafür. Der Fortschritt, der in dieser Zeit erspielt wird, kann auf jede Edition des Spiels übertragen werden, wie Ubisoft weiter mitteilte.

Des Weiteren findet eine „Mad Challenge“ statt, für die sich die Spieler auf der offiziellen Webseite anmelden können. Hierbei handelt es sich um ein Mehrspieler-Wettbewerb, der die Möglichkeit bietet, Belohnungen zu gewinnen. Um teilzunehmen, müssen zunächst 20 Sterne erreicht werden. Dadurch wird ShackDaddys „Exklusiver Mehrspieler-Wettbewerb“ freigeschaltet, um zum Massenstartrennen Zugang zu erhalten. Wer sich in einem Massenstartrennen in den Top 10 platziert, der nimmt an einer Verlosung teil. Dabei gibt es ein angepasstes „Canyon x Riders Republic“-Fahrrad und eine Gold Edition von „Riders Republic“ zu gewinnen.

Die zeitlich begrenzte Trial Week bietet alle fünf Karriere-Fortschritte und Mehrspieler-Modi:

Massenstartrennen

Tricks Battle

Free-for-All

Versus-Modus

Mehrspieler-Wettbewerb

„Riders Republic“ erhielt zudem noch zwei neue Trailer, die ihr unter diesen Zielen vorfinden könnt. Die Trial Week findet vom 21. Oktober bis zum 27. Oktober statt.

Quelle: Pressemitteilung