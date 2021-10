Marvel’s Guardians of the Galaxy – Neuer Trailer

Square Enix und Eidos-Montréal verkürzen jetzt die Zeit bis rum Release von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ mit einem neuen Trailer. Dort sind Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot in einem „Huddle“ zu sehen, wo sie die Lage einschätzen, Strategien besprechen und natürlich Sprüche klopfen, bevor sie sich für Plan B entscheiden – einen koordinierten Frontalangriff, der passenderweise von Mötley Crües “Kickstart My Heart” begleitet wird.

„Huddle“ ist eine Spielmechanik, die man während Reise durch die Galaxie bei vermeintlich unüberwindbaren Hindernissen nutzen kann. Während des Kampfes können Spieler einen Huddle einberufen und entscheiden, mit welchen Worten sie das Team motivieren wollen. Bei korrekter Wahl werden die Guardians gestärkt und es fällt ihnen leichter, ihre Gegner zu besiegen, während sie einen der über 30 Headbanger-Songs des Spiels hören.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erscheint am 26. Oktober 2021 auf den Konsolen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. „Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud-Version“ für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober 2021.

Quelle: Pressemitteilung