Backbone – Release-Termin der Konsolen-Version

Nachdem das Post-Noir-Detektiv-Adventure „Backbone“ im Mai 2021 für PC erschien, wird diesen Monat die Konsolen-Version folgen. Raw Fury und Entwickler EggNut bringen das Spiel am 28. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S (auch via Xbox Game Pass) heraus. Die Nintendo Switch-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Einen Termin gibt es nicht.

In „Backbone“ schlüpfen die Spieler*innen in die Rolle des melancholischen Waschbär-Privatdetektivs Howard Lotor. Sein neuster Fall führt ihn nicht nur in die dunkelsten Ecken eines dystopischen und von diversen Tieren bewohnten Vancouvers, sondern verwickelt ihn auch in eine abgrundtiefe und sehr persönliche Geschichte

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung