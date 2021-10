The Caligula Effect 2 – Launch-Trailer

Heute veröffentlicht NIS America das RPG „The Caligula Effect 2“ für Nintendo Switch und PlayStation 4. Im neuen Teil erwartet die Mitglieder des Go-Home-Club neue Gefahren in Redo, dem „Paradies“, in dem Regret und die Obbligato-Musiker dominieren.

Regret, eine Virtuadoll, hat die Welt von Redo erschaffen, um die Menschen vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit zu bewahren, indem sie die Menschheit unwissentlich in einer Simulation einsperrt. Dieses „Paradies“ wird jedoch tief zerrüttet, als ein virtuelles Idol namens χ in die virtuelle Realität von Regret eindringt und die Erinnerungen eines Schülers an die reale Welt wiederherstellt. Um Redo zu entkommen, rufen sie den Go-Home-Club erneut zusammen, eine Widerstandsgruppe, die Regret und ihre Vollstrecker, die Obbligato-Musicians, herausfordert.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Trailer und Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung