Marvel’s Guardians of the Galaxy – Soundtrack des Spiels erscheint auf Vinyl

Das Künstler-Kollektiv Mondo veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Hollywood Records den Soundtrack des kommenden Spiels „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ als Vinyl. Das neuste Werk aus dem Hause Eidos-Montréal und Square Enix wird am 26. Oktober 2021 den Handel erreichen.

Da das Videospiel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ eine neue Geschichte bietet, ist „Star-Lord“ die Lieblingsband von Peter Quill, dessen Name er auch bekanntlich annimmt.

Die kommende Doppel-Vinyl enthält auf der ersten „Scheibe“ das Album der fiktiven Heavy-Metal-Band „Star-Lord“. Das komplette Werk wurde von den Komponisten Steve Sczepkowski und Yohann Boudreault für „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erstellt.

Die zweite Vinyl enthält hingegen eine Auswahl an Musikstücken des „BAFTA“ und „Ivor Novello“ nominierten Komponisten Richard Jacques (Mass Effect, James Bond 007: Blood Stone).

Die Vorbestellungen nimmt Mondo ab dem 27. Oktober 2021 entgegen. Ab 19 Uhr könnt ihr das gute Stück, das zwei 180g schwere und farbige Vinyl beinhaltet, für 35 US-Dollar erwerben. Den Shop findet ihr hinter diesem Link.

Quelle: Mondo