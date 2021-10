Star Ocean: The Divine Force – Die Action-RPG-Reihe geht 2022 weiter

Mit „Star Ocean: The Divine Force“ erscheint im nächsten Jahr ein neuer Teil der Action-RPG-Reihe, die im Jahre 1996 ihren Anfang nahm. Der kommende Titel wird von von tri-Ace Inc. entwickelt und schickt euch in eine Sci-Fi-Fantasy-Welt.

„Star Ocean: The Divine Force“ bietet laut Square Enix eine neue Geschichte, die Science-Fiction mit Fantasy verbindet und Neueinsteiger sowie langjährige Fans der Reihe begeistern soll. Im Fokus stehen zwei Protagonisten, die unterschiedliche Perspektiven und Gameplay-Erlebnisse eröffnen: Raymond, der Käpt’n des Handelsraumschiffs Ydas, und Laeticia, Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Das Schicksal bringt Raymond, Laeticia und andere Verbündete zusammen. Alle Charaktere wurden vom bekannten Künstler Akiman (Star Ocean: Integrity and Faithlessness, Street Fihter-Reihe) entworfen.

Mit der Ankündigung veröffentlichte Square Enix einen ersten Trailer, der neue sowie wiederkehrende Elemente der „Star Ocean“-Reihe zeigt. Außerdem könnt ihr einen Blick auf das Kampfsystem sowie die Welt werfen, die ihr erkunden könnt.

„Star Ocean: The Divine Force“ erscheint 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.

Quelle: Pressemitteilung