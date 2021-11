Football Manager 2022 – Launch-Trailer aufgestellt

Heute veröffentlichen SEGA und das Entwicklerstudio Sports Interactive den „Football Manager 2022“. Das Management-Spiel ist für PC (Steam, EGS und Microsoft Store und Xbox Game Pass) und als Xbox Edition auch für Xbox-Konsole (auch mit dem Xbox Game Pass) erhältlich. Des Weiteren gibt im Nintendo eShop den „Football Manager 2022 Touch“ für Nintendo Switch und via App Store und Google Play „Football Manager 2022 Mobile“.

„FM22“ bietet diverse Verbesserungen sowie die Bundesliga-Lizenz. Eine neue Animations-Engine und weitreichende KI-Verbesserungen sollen für die authentische Action auf dem Spielfeld sorgen, und ein neuer Data Hub bietet mehr Möglichkeiten, um zu sehen, wo die Dinge am Spieltag richtig (oder eben falsch) laufen. Der Transfer Deadline Day wurde überarbeitet, um mehr Gerüchte, Aktivitäten und Spekulationen in den Höhepunkt des Transferfensters zu integrieren. Des Weiteren erlaubt es ein neues Staff Meeting Managern, mehr Kontakt zu den wichtigsten Mitarbeitern in ihrem Backroom-Team zu halten.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung