Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr – „Sororitas“-DLC angekündigt

Das Team von NeocoreGames hat jetzt einen weiteren DLC für das Action-RPG „Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr“ angekündigt. Der DLC trägt den Titel „Sororitas“ und soll nächstes Jahr für PC und etwas später auch für Konsolen erscheinen. Inhaltlich bietet „Sororitas“ unter anderem eine neue spielbare Charakterklasse.

Fans des Warhammer 40K-Universums sind bereits mit den Adepta Sororitas vertraut. Die Sisters of Battle sind gläubige Anhängerinnen des Imperators und eine Bastion gegen Korruption und Ketzerei im gesamten Imperium. Mit einer breiten Palette an Waffen, die von Flammenwerfern über gesegnete Klingen bis hin zu neuralen Peitschen reichen, vernichten sie die Ketzer – doch ihr Glaube gilt als eine Waffe, die stärker ist als jeder Stahl. Durch ihren eifrigen Glauben beschwören sie unermessliche Kräfte herauf, um heilige Taten zu vollbringen und die letzten Schreie der Ketzer zum Schweigen zu bringen.

Die Sisters of Battle werden zudem neue Klassenmechaniken und Gegenstandstypen in „Warhammer 40.000: Inquisitor“ einführen. Die Spieler können auf verschiedene Taten des Glaubens zugreifen, um ihre Charaktere und Verbündeten zu stärken oder Feinde zu vernichten und ihren Spielstil durch die passiven Fertigkeiten des Heiligen Ritus weiter anpassen. Wenn der Glaube stark genug ist, verwandelt sich die Sister of Battles in einen verkörperten Heiligen und erhält Zugang zu einer breiten Palette einzigartiger Fähigkeiten, die im gesamten Caligari-Sektor gefürchtet sind.

Die Webseite von „Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung