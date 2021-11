Sifu – Release vorgezogen, neues Gameplay-Material

19Im Rahmen eines Sony-Spotlight-Events hat Entwickler Sloclap nicht nur zwei neue Gameplay-Videos präsentiert, sondern auch die Veröffentlichung des Spiels vorgezogen. So erscheint das Kung Fu-Action-Spiel bereits am 8. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (EGS).

In den neue Gameplay-Videos wird ein tiefer Einblick in das Kampf- und Progressionssystem des Spiels gegeben. Die Entwickler ziehen ihre Hauptinspiration aus klassischen Kung Fu-Filmen. Dies soll sich besonders im Kampfsystem des Spiels zeigen. Das erste Video bietet einen Einblick in die Schläge, Konter und Kampfstrategien, die über Sieg und Niederlage entscheiden.

Die Umgebung spielt ebenfalls eine Rolle im Kampf. Jedes Gebiet bietet eigene Möglichkeiten sich Feinden entgegenzustellen – die Fähigkeit zu improvisieren und sich der Umgebung anzupassen kann über Leben und Tod entscheiden. Zudem bildet Fokus ein wichtiges Werkzeug im Kampf, dieser baut sich über den Kampf auf und ermöglicht besonders präzise und vernichtende Angriffe.

Das zweite Video gibt einen tieferen Einblick in das Progressionssystem des Spiels. Dieses basiert auf Training und Selbstoptimierung und zeigt die wichtige Rolle, die der Tod in „Sifu“ spielt. Die Spielfigur verfügt über einen uralten Anhänger, der es ihr ermöglicht nach dem Tod wieder aufzustehen – das hat jedoch seinen Preis. Mit jedem Tod altert der Charakter, man bekommt jedoch auch bei jedem Ableben die Möglichkeit Fähigkeiten mit Erfahrungspunkten zu erwerben und so weiser und/oder härter zurückzukommen.

Während der Charakter altert, tauscht man Stückweise maximale Gesundheit gegen offensive Kraft. Das Charaktermodell altert auch optisch und zeigt Spielern so die Spuren ihres Weges. Älter zu werden hat jedoch keinen Einfluss auf die Fähigkeiten des Charakters und das Spiel kann unabhängig vom Alter der Spielfigur abgeschlossen werden.

Fähigkeiten können auch im Wuguan (eine Kung Fu-Trainingseinrichtung, die zwischen den Missionen aufgesucht werden kann) oder an Schreinen, die in den Leveln gefunden werden können, erworben werden. Schreine ermöglichen Verbesserungen während des Runs, da sie eine Auswahl zwischen verschiedenen Vorteilen anbieten, die jeweils eigene Kosten oder Anforderungen haben. Zusammen mit den Fähigkeiten ermöglichen diese Vorteile eine Spezialisierung der Spielfigur in eine von euch gewählte Richtung. So könnt ihr euch auf mehr Gesundheit, zusätzlichen Fokus, mehr Standfestigkeit, um Angriffe besser zu blocken, höhere Waffen-Haltbarkeit und vieles mehr spezialisieren.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung