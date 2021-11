Games with Gold – Dies sind die Xbox-Spiele im Dezember 2021

Nächste Woche beginnt der letzte Monat 2021 und dies bringt wieder neue Spiele mit „Games with Gold“. Dabei stehen zwei Titel speziell für Xbox Series X/S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X/S und Xbox One gespielt werden können.

Games with Gold im Dezember 2021

The Escapists 2 – Vom 1. bis 31. Dezember (One/Series X/S)

Tropico 5 – Penultimate Edition – Vom 16. Dezember bis 15. Januar (One/Series X/S)

Orcs Must Die! – Vom 1. bis 15. Dezember (One/360/Series X/S)

Insanely Twisted Shadow Planet– Vom 16. bis 31. Dezember (One/360/Series X/S)

Games with Gold im November 2021

Moving Out – Vom 1. bis 30. November (One/Series X/S)

Kingdom Two Crowns – Vom 16. November bis 15. Dezember (One/Series X/S)

Rocket Knight – Vom 1. bis 15. November (One/360/Series X/S)

Lego Batman 2 DC Super Heroes– Vom 16. bis 30. November (One/360/Series X/S)

Quelle: Pressemitteilung