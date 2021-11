13 Sentinels: Aegis Rim – Release-Termin für Nintendo Switch

Das 2020 (2019 in Japan) für PlayStation 4 veröffentlichte 2D-Scrolling-Abenteuer „13 Sentinels: Aegis Rim“ wird nächstes Jahr für Nintendo Switch erscheinen. ATLUS und Vanillaware veröffentlichen die Switch-Version am 12. April 2022.

In dem Sci-Fi-Epos erwarten euch 12 ineinandergreifende Geschichten. Die namensgebenden „Sentinels“ sind die letzte Bastion zur Verteidigung der Menschheit vor den Kaiju. Mit einem Arsenal an Mechsuit-Waffen geht es in Top-Down-Kämpfen gegen diese bedrohlichen Monster.

Die Webseite von „13 Sentinels: Aegis Rim“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung