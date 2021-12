Halo Infinite – Launch-Trailer samt Gameplay-Szenen veröffentlicht

In der nächsten Woche erscheint die Kampagne des Ego-Shooters „Halo Infinite“ für den PC und für die Konsolen aus dem Hause Microsoft. Vor dem Launch präsentieren Microsoft und 343 Industries einen neuen Trailer, der die Kampagne in den Mittelpunkt rückt und einige Gameplay-Szenen zeigt.

In „Halo Infinite“ schlüpft ihr in die Rolle des legendären Master Chief, der sich seinem bisher skrupellosesten Widersacher stellen muss. Der Mehrspieler-Modus des Shooters befindet sich derzeit in der Beta und wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Shooter-Reihe „Halo“ nahm 2001 mit „Halo: Kampf um die Zukunft“ ihren Anfang. Mit „Halo 5: Guardians“ erschien 2015 der letzte Titel der bekannten Shooter-Reihe. So besteht das Franchise jedoch nicht nur aus Ego-Shooter. Der Ableger „Halo Wars“ bedient beispielsweise das Echtzeit-Strategie-Genre.

Quelle: Microsoft