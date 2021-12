Ghostrunner – Erweiterung „Project_Hel“ hat einen Release-Termin

Im Januar 2022 bescheren 505 Games, All In! Games, One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks dem First-Action-Titel „Ghostrunner“ eine neue Erweiterung. Diese trägt den Titel „Proejct_Hell“, erscheint am 27. Januar 2022 und wird 14,99 Euro (UVP) kosten.

Inhaltlich bietet „Project_Hell“ die Möglichkeit den Boss Hel zu steuern. Er wurde für Neulinge und Veteran gleichermaßen konzipiert. Sie ist stärker kampforientiert als der Ghostrunner und kann einen Treffer mehr einstecken als er.

Während man Hels Kräfte mit ihrem eigenen Fähigkeits-Fortschrittsystem meistert, läuft man an Wänden, gleitet durch die Neon-Stadt und schlitzt sich durch sechs Level, in denen man neue Gegner und Bosse zum Beat von sechs frischen Tracks des Elektro-Musikers Daniel Deluxe bekämpft.

Wer schon vor Januar spielen will, kann sich für die private Beta anmelden, die noch im Laufe des Jahres startet. Alle, die für die Teilnahme ausgewählt werden, werden in den Credits von Project_Hel erwähnt. Hier geht es zu den Anmeldungen: KLICK!

Zu guter Letzt gibt es ab dem 7. Dezember 2021 das kosmetische „Holiday-Pack“ kostenlos. Die Homepage des Spiels ist hier zu finden: KLICK! Weitere Informationen rund um „Ghostrunner“ gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung