Diplomacy is Not an Option – Termin für Early Access-Phase

„Diplomacy is Not an Option“ ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie, Tower-Defense und Base Building. Nachdem das Entwicklerteam von Door 407 mit einer Demo-Version des Spiels Feedback sammelte, wird am 26. Januar 2022 die Early Access-Phase starten.

Zum Start der Early Access-Phase wird die Version zwei Kampagnenmissionen, den Wellen-Survival-Modus, sowie die meisten Upgrades und Forschungs-Skills enthalten. Bis zum Launch plant das Entwicklungsstudio Door 407 die Kampagne zu finalisieren, Missionen hinzuzufügen, Einheiten und Gebäude zu diversifizieren und das Interface zu verbessern.

In dem Spiel werdet ihr zu feudalen Herrscherinnen und Herrschern in der Midlife-Krise. Euer Ziel ist die Errichtung einer Siedlung und dessen Verteidigung. Um sicherzustellen, dass eure Siedlung gedeiht, gibt es folgende Aufgaben:

Kontrolliert Ressourcen: Entscheidet darüber was abgebaut wird und wie man es am besten einsetzt.

Erforscht neue Technologien und Gebäude

Rekrutiert Einheiten, kontrolliert sie und entscheidet, wie die Mauern am besten verteidigt werden.

Stellt euch moralischen Dilemmas, sowie allzu menschlicher Dummheit und Kurzsichtigkeit, die zu fatalen Konsequenzen führen können.

Bleibt auf der richtigen Seite der magischen Regeln, um Zombie-Aufstände zu verhindern und die Kraft der Magie zu nutzen.

Erfüllt reguläre Missionen und ultimative Ziele auf dem Weg zur Macht

Während der Verteidigung gilt es auch die Gesetze der Physik zu beachten. Zehntausende Einheiten können gleichzeitig auf dem Bildschirm kämpfen, jede Schusswaffe hat eine gewisse Reichweite, Geschosse fliegen in ballistischen Kurven, Pfeile prallen von Steinwänden ab, Bogenschützen sehen nicht alles und geschlossene Tore können nicht nur für den feindlichen Vormarsch, sondern auch für den eigenen taktischen Rückzug zum Problem werden.

Hier findet ihr „Diplomacy is Not an Option“ und die Demo-Version auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung