Alan Wake 2 – Remedy kündigt Fortsetzung für 2023 an

Erst vor ein paar Monaten veröffentlichte Remedy Entertainment „Alan Wake Remastered“, die überarbeitete Version des 2010 erschienenen Horror-Adventures. Im Zuge der Game Awards wurde jetzt „Alan Wake 2“ angekündigt. Die Fortsetzung soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (EGS) erscheinen.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir seit Jahren nach einer Möglichkeit gesucht haben, die Geschichte von Alan Wake weiter zu erzählen. Jetzt ist es so weit und wir wissen, dass die Community das nächste Kapitel von Alan Wake genauso gespannt verfolgen wird wie wir“, so Sam Lake, Creative Director von Remedy. „Alan Wake 2 ist unser erstes Survival-Horror-Spiel überhaupt – ein Genre, das uns tiefer als je zuvor in die Entwicklung einer intensiven Atmosphäre und einer verdrehten, vielschichtigen, psychologischen Geschichte eintauchen lässt.“

„Remedy treibt das Format mit jedem ihrer Titel weiter voran“, sagt Hector Sanchez, Head of Epic Games Publishing. „Alan Wake 2 setzt die Tradition einer hochatmosphärischen, emotionalen Geschichte kombiniert mit fesselndem Gameplay fort. Das Spiel erreicht neue Höhen, die nur Remedy erreichen kann. Wir freuen uns, die Vision von Sam und dem Team zu verwirklichen.“

Weitere Informationen über das Survival-Horror-Spiel „Alan Wake 2“ sollen im Sommer 2022 folgen. Bis dahin müssen sich Fans mit dem folgenden Trailer begnügen.

Quelle: Pressemitteilung