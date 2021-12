Dune: Spice Wars – Funcom und Shiro Games kündigen 4X-RTS-Game an

Publisher Funcom und Entwickler Shiro Games (Northgard) haben am heutigen Tage „Dune: Spice Wars“ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Echtzeitstrategiespiel mit 4X-Elementen, das auf Frank Herberts Roman „Dune“ basiert. Der Titel erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC und wird eine Early Access-Phase durchlaufen.

In „Dune: Spice Wars“ erwarten euch mehrere spielbare Fraktionen, wie Haus Atreides und Haus Harkonnen. Laut eigenen Angaben erwarten euch in dem kommenden Spiel politische Intrigen, Verrat und Krieg. In den Mittelpunkt rückt der Kampf um das „Spice“, die kostbarste Ressource dieses Universums. Es verlängert nicht nur das Leben, es erweitert außerdem das Bewusstsein und ermöglicht interstellare Reisen.

Während der Early Access-Phase möchten die Entwickler von Shiro Games das Feedback von der Community sammeln, um das Spiel weiter auszubauen und zu verbessern.

Quelle: Pressemitteilung