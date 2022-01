Monark – Demo-Version für Switch und PlayStation

NIS America und Entwickler FURYU Corporation bringen in etwas weniger als einen Monat das JRPG „Monark“ für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt. Konsolen-Spieler haben bereits jetzt die Möglichkeit einen Blick in das Spiel zu werfen. In den entsprechenden Netzwerken steht eine spielbare Demo-Version zum Download bereit.

Des Weiteren sind die digitalen Vorbestellungen für die Konsolen-Version angelaufen. Alle, die „Monark“ schon jetzt in der digitalen Deluxe-Edition vorbestellen, dürfen sich über exklusive Bonus-Outfits freuen:

„The Caligula Effect 2“ Collab Items:

2nd GHC Prez Outfit (Protagonist)

Songstress’s Helm (Vessel)

Songstress’s Rüstung (Vessel)

Songstress’s Bandagen (Vessel)

„CRYSTAR“ Collab Items:

Samoyed Outfit (Protagonist)

Executor’s Helm (Vessel)

Executor’s Rüstung (Vessel)

Executor’s Bandagen (Vessel)

„Monark“ erscheint am 22. Februar 2022 für PC und die genannten Konsolen. Zusätzliche Informationen gibt es auch der Homepage von „Monark“ (siehe hier) und bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung