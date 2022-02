Life is Strange: Remastered Collection – Launch-Trailer

Seit gestern ist die „Life is Strange: Remastered Collection“ für Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now und PC (Steam) erhältlich. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sind kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X/S und können auch auf diesen Plattformen erworben werden. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios, dazu: „Als Erstes möchte ich DONTNOD lobend erwähnen, weil sie das erste Life is Strange-Spiel geschaffen haben, und mich bei Deck Nine Games bedanken, dass sie die emotionale Darbietung der beliebten Charaktere verbessert haben. Das Resultat der harten Arbeit beider Teams ist die Life is Strange: Remastered Collection, die für viele Jahre der Beginn einer aufregenden und emotionalen Reise für viele neue Spieler*innen sein wird.“

Die Remastered Collection der Adventure-Reihe warten mit diversen Verbesserungen auf. Unter anderem gibt es aktualisierte Charaktermodelle, verbesserte Motion-Capture-Technik und mehr. Hier eine Übersicht:

Überarbeitete Charakter- und Umgebungsgrafiken

Verbesserte Motion-Capture-Technik für Lippensynchronisation und Gesichtsanimationen

Neue Engine- und Ausleuchtungsupgrades

Aktualisiertes Gameplay für diverse Rätsel

Life is Strange: Before the Storm Remastered enthält den zuvor veröffentlichten Deluxe-Inhalt (Bonus-Outfits und die Bonus-Episode „Lebewohl“)

Alle lizenzierten Tracks & Original-Soundtracks aus den zwei Spielen

Weitere Informationen über die Videospielreihe findet ihr auch der Homepage (siehe hier) und bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung