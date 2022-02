WWE 2K22 – Gameplay-Video „Ringside Report Part 1“

Entwickler Visual Concepts hat zusammen mit 2K eine neue Videoreihe gestartet, welche Einblicke in die Spielelemente und -mechaniken sowie weitere Features von „WWE 2K22“ präsentiert. In dem ersten Video gibt es über 9 Minuten Gameplay und wird von Creative Director Lynell Jinks, Art Producer Christina Diem Pham, Principal Designer Jason Vandiver, Senior Producer Jonathan Rivera und Senior Designer Derek Donahue kommentiert.

Folgende Themen werden in „Ringside Report Part 1“ behandelt:

Neue dynamische Animationen beider Superstars im Ring, die erst durch die neu programmierte Gameplay-Engine möglich werden. Die Superstars lassen sich leichter und direkter steuern und ihre Bewegungen gehen fließender und präziser ineinander über.

Die überarbeitete Beleuchtungs-Engine, die alle Details der Superstars hervorhebt und sie so realistisch wie nie zuvor aussehen lässt.

Eine verbesserte Objektphysik, die im Match für unerwartete Momente sorgt. Kendo-Stöcke splittern, Tische und Eckbarrikaden brechen dynamisch zusammen, was das Matcherlebnis noch authentischer macht.

Strategische Defensivbefehle wie Blocken, Ausweichen und Breaker.

Das Wrestling-Game erscheint offiziell am 11. März 2022 PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Käufer der „WWE 2K22 Deluxe“- und „nWo 4-Life Digital“-Edition können sich bereits ab dem 8. März 2022 in den digitalen Ring begeben.

Weitere Informationen über das Spiel gibt es auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung