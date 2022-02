Chrono Cross erscheint als Remaster im April

Das Rollenspiel „Chrono Cross“ wird im April 2022 erstmals in Europa erscheinen, wie Square Enix mitteilte. Das Spiel erscheint als Remaster und in digitaler Form für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Steam. Erscheinen wird der Klassiker unter den Namen „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“. Der Name wurde von Square Enix gewählt, weil im Remaster noch das textbasierte Adventure-Videospiel „Radical Dreamers – Das unstehlbare Juwel“ steckt, das erstmal im Jahre 1996 veröffentlicht wurde.

Das Remaster von „Chrono Cross“ kommt mit überarbeiteten Illustrationen des original Charakterdesigners Nobuteru Yuuki, neu abgemischter Musik des gefeierten Komponisten Yasunori Mitsuda und einer Vielzahl zusätzlicher Features daher. Zu den neuen Features zählen eine Auto-Kampffunktion, das ein- und ausschalten von Feinbegegnungen sowie eine Hintergrundfilter-Funktion. Des Weiteren kann man auswählen, ob man das Rollenspiel mit der ursprünglichen oder aktualisierten Grafik spielen möchte.

„Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ erscheint am 07. April 2022 für die oben genannten Plattformen zum Preis von 19,99 Euro. Das Spiel erhält laut Square Enix eine deutsche Lokalisierung.

